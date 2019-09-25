Космонавт рассказал об отношении иностранцев к благословению перед полетом

Российские космонавты получают благословение перед вылетом на орбиту. Летчик-космонавт Максим Сураев рассказал в среду, 25 сентября, как к священному обряду относятся иностранные астронавты.

Ракету, которой предстоит отправиться в космос, за два часа до старта освещает священник. Любой желающий может исповедаться и причаститься перед вылетом.

«Есть ли есть желание, если веруешь, то, пожалуйста, — пришел и исповедовался, причастился перед полетом. Кто-то делает, кто-то — нет. Абсолютно добровольно все», — цитирует Сураева телеканал «360».

По его словам, перед тем, как экипаж уезжает на стартовую площадку, батюшка окропляет всех святой водой.

«Иностранные астронавты воспринимают все довольно спокойно. Если кто-то попросит, мол, не трогайте меня — так пожалуйста. Это желание каждого», — заключил Сураев.

Ранее в этот же день настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий отметил, что основная часть иностранцев приветствует православные традиции перед вылетом, сообщает «РИА Новости».

По его словам, они понимают, что Божья помощь нужна любому человеку вне зависимости от вероисповедания. А после возвращения на Землю многие приезжают в церковь с благодарностью, добавил он.

Экипажи начали благословлять с 1997 года, когда в космос должен был полететь Василий Циблиев. За несколько дней до старта он попросил крестить одного из членов экипажа — Александра Лазуткина. Таинство провели в бассейне гостиницы, где жили космонавты.

Накануне исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота «Федора») Евгений Дудоров сообщил, что в России в перспективе могут создать отряд разных роботов для использования в космонавтике с учетом опыта испытаний на орбите робота «Федора».