Космонавт Скрипочка выбрал индикатором невесомости плюшевого единорога

Командир корабля «Союз МС-15» Олег Скрипочка возьмет в космический полет игрушечного единорога в качестве индикатора невесомости. Об этом он в субботу, 21 сентября, сообщил в интервью пресс-службе Центра полетов космонавтов (ЦПК).

«У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога — красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил», — приводит слова Скрипочки ЦПК.

Как сообщили в учреждении, по многолетней традиции все экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка, которую космонавты приносят из дома. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября с космодрома Байконур. Это будет последний, семидесятый запуск ракеты «Союз-ФГ». В 19-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) впервые примет участие гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.

14 сентября говорилось, что индикатором невесомости экипажа космического корабля «Союз МС-10», который отправится на Международную космическую станцию (МКС) 11 октября, станет плюшевая такса.

Ранее космонавт Алексей Овчинин поделился, что в первый раз индикатором была игрушка совы.