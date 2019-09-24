В России задумались о создании отряда роботов-космонавтов

В России в перспективе могут создать отряд разных роботов для использования в космонавтике с учетом опыта испытаний на орбите робота «Федора». Об этом сообщил во вторник, 24 сентября, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота «Федора») Евгений Дудоров.

По его словам, пока рано говорить о том, какой это будет отряд и какие задачи он будет выполнять, так как пока предприятие находится на стадии определения задач. «Полетом робота «Федора» мы проверили маленький кусочек целого блока задач, которые нас ждут», — цитирует Дудорова «РИА Новости».

Он отметил, что нужно будет переложить на дорожную карту и определить, какие машины нужны для выполнения работ на внешней поверхности МКС, по ремонту спутников, на Луне, сообщает НСН.

«Скорее всего, появится целая череда устройств, которые будут заточены каждый под свою задачу. Появится не один и даже не десяток разных роботов», — заключил исполнительный директор.

22 августа робота «Федора» отправили на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14», напоминает телеканал «Звезда». Корабль через пять суток со второй попытки причалил к МКС. «Федор» вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.