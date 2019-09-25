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Найдена связь между загрязнением воздуха и психическим здоровьем детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати (США) выявили взаимосвязь между загрязнением воздуха и психическим здоровьем детей. О результатах исследования сообщается в среду, 25 сентября, на сайте MedicalXpress.

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По словам специалистов, вред несет даже кратковременный выброс вредных веществ в атмосферу: через один-два дня после этого в психиатрических больницах значительно растет число пациентов с обострениями. Однако наибольшему риску подвержены дети, постоянно живущие в регионах с наиболее плохой экологической обстановкой.

«Это первое исследование, которое продемонстрировало связь между ежедневным уровнем загрязнения атмосферного воздуха и усилением симптомов психических расстройств, таких как беспокойство и суицидальность, у детей»,— рассказал один из авторов исследования Коул Брокамп.

При этом он отметил, что ученым нужно проводить дальнейшие исследования для того, чтобы разработать стратегию профилактики для детей, живущих в неблагополучных районах и страдающих от психических расстройств.

Ранее в апреле ученые смогли выявить один из механизмов возникновения аутизма. Проведя серию экспериментов на мышах, они доказали, что подобное расстройство психики возникает из-за «выключения» гена CDH13 и усугубляется под воздействием детских стрессовых переживаний.

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