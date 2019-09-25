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Украинский экс-министр нашел возможность заработать на «плохой России»

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Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
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«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и этим следует воспользоваться. Об этом бывший министр транспорта страны Евгений Червоненко рассказал в среду, 25 сентября, в эфире телеканала «112 Украина».

Политик отметил, что в то время, как Москва дает Киеву возможность заработать, открывая рынки сбыта и транзит, в Европе, наоборот, эти возможности теряются, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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«Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения (на перевозки. — Ред.) — из-за нашей коррупции», — цитирует бывшего чиновника телеканал «Звезда».

На заявление Червоненко уже отреагировали в российском парламенте. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что в настоящее время украинская элита находится на пике «морально-политических терзаний».

«От сотрудничества с Россией пахнет живыми деньгами, но вроде как с соседом дружбу обещали порвать навеки. Эдакая формула из разряда «и хочется, и колется», — цитирует парламентария RT.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС) России, оборот внешней торговли между двумя странами в январе-июне 2019 года уменьшился на 2,13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил почти $6,95 млрд. При этом российский экспорт на Украину увеличился на 2,64% — до $4,526 млрд, а импорт из Украины уменьшился на 10,7% — до $2,421 млрд.

13 июля лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что украинцы лишились сотен тысяч рабочих мест, а гривна сильно ослабла из-за ведения Киевом «дикой» экономической политики в отношениях с Россией. По словам политика, несмотря на снижение товарооборота и заявления прошлой власти о разрыве отношений с РФ, страны продолжают вести торговлю.

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