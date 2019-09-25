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Греф назвал качества «человека будущего»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам государственного деятеля, сочетание перечисленных качеств — большая редкость, поэтому эти качества необходимо развивать, начиная с детского сада, и воспитывать всю жизнь.

Отвечая на вопрос, нужно ли вкладываться в людей или всё же в искусственный интеллект, Греф сказал: «Спор ни о чем. Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей».

При этом он заметил, что в настоящее время работодатели ищут так называемых deep people или T-people, то есть профессионалов, обладающих широким кругозором и когнитивными и социальными навыками.

Международный конгресс организации аудиторов ИНТОСАИ стартовал в Москве 25 сентября. ИНТОСАИ — это международная организация высших органов аудита, которая объединяет все счетные палаты мира. В ее состав входят 194 страны. Высший орган — конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.

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