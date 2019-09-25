Прямой эфир

Умер музыкант и поэт Роберт Хантер

0
Фото: Global Look Press/John Barrett
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский музыкант и поэт, автор текстов песен рок-группы Grateful Dead Роберт Хантер умер в возрасте 78 лет. Об этом члены его семьи рассказали изданию The Hollywood Reporter 24 сентября.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый Роберт скончался вчера вечером (23 сентября. — Ред.)», — говорится в заявлении семьи.

Отмечается, что Хантер «мирно скончался дома, окруженный любовью». В это время рядом с мужчиной была его жена Морин. О причинах смерти не сообщается.

Группа Grateful Dead была основана в 1965 году и заняла значимое место в американской культуре. Хантер тесно сотрудничал с группой с 1969-го и на протяжении 30 лет. Коллектив распался в 1995 году после смерти фронтмена Джерри Гарсии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продюсер сериала «Симпсоны» умер в 54 года
Девушка в Северной Осетии умерла после нападения бывшего мужа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019