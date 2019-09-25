Умер музыкант и поэт Роберт Хантер

Американский музыкант и поэт, автор текстов песен рок-группы Grateful Dead Роберт Хантер умер в возрасте 78 лет. Об этом члены его семьи рассказали изданию The Hollywood Reporter 24 сентября.

«С большой грустью мы подтверждаем, что наш любимый Роберт скончался вчера вечером (23 сентября. — Ред.)», — говорится в заявлении семьи.

Отмечается, что Хантер «мирно скончался дома, окруженный любовью». В это время рядом с мужчиной была его жена Морин. О причинах смерти не сообщается.

Группа Grateful Dead была основана в 1965 году и заняла значимое место в американской культуре. Хантер тесно сотрудничал с группой с 1969-го и на протяжении 30 лет. Коллектив распался в 1995 году после смерти фронтмена Джерри Гарсии.