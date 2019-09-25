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Отопительный сезон стартовал в Барнауле

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Власти Барнаула объявили о начале отопительного сезона. Первыми тепло получат образовательные учреждения.

Заявки на подачу отопления поступили от семи дошкольных учреждений. 25 сентября тепло начали подавать в детские сады. Об этом сообщает altapress.ru. Во всех образовательных учреждениях Барнаула по поручению главы города вводится мониторинг температурного режима. Также в приоритетном порядке отопление получат медицинские учреждения.

В жилых домах подача тепла будет носить заявительный характер. Жильцы многоквартирных зданий смогут на общем собрании установить срок начала отопительного сезона, после чего заявку на подачу тепла должна подать управляющая компания.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за отсутствия отопления в школе в Красноармейском районе отменили занятия для младшего звена. У старшеклассников сократили уроки.

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