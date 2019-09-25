Собянин пообещал расширить программу «Московское долголетие»

Программа «Московское долголетие» для старшего поколения горожан будет расширена с 1 октября. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

С нового сезона в проект включат 24 вида спорта, в том числе зимние секции на свежем воздухе. Так, в городских парках заработают ледовые катки для людей старшего поколения, а также будут организованы лыжные тренировки. Кроме того, пожилые горожане смогут позаниматься футболом, баскетболом, большим теннисом, бильярдом, гольфом и многими другими активностями, пишет НСН.

Помимо этого, крупнейшие вузы столицы проведут 225 учебных программ для участников «Московского долголетия». Уже ведется набор на курсы дизайна, бизнеса и иностранных языков. Средний возраст активных горожан старшего поколения составляет 60–70 лет, и все они с удовольствием занимаются спортом и хобби, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает агентство городских новостей «Москва», в 2018 году кружки и секции вели 133 организации – партнера программы, а в 2019 году этот список расширился до 1268 организаций.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Москве праздничная программа будет состоять из порядка 500 мероприятий, включая 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.