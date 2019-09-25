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Экс-главу эстонского филиала Danske Bank нашли мертвым

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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/G. Lenz
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В Таллине было обнаружено тело экс-главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Об этом в среду, 25 сентября, сообщили журналистам в полиции.

Как отмечает портал Delfi, тело 56-летнего Рехе нашли в саду его дома. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

По данным правоохранителей, Рехе ушел из дома утром в понедельник, 23 сентября. Родственники заметили одну странность — мужчина оставил телефон и не взял на прогулку собаку. В поисках Рехе были задействованы около 50 человек.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, он был основан в 1871 году. В ноябре 2018 года власти Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации. Госпрокурор Дании по особо тяжким экономическим преступлениям и международным делам обвиняет банк в нарушении национального законодательства.

По данным СМИ, Рехе являлся одним из главных участников скандала, однако обвинение ему не было предъявлено. В 2007–2015 годах через филиал прошло €200 млрд подозрительного происхождения, принадлежавших нерезидентам. Именно в этот период Рехе руководил филиалом. В ноябре 2017 года эстонские власти возбудили уголовное дело в отношении Danske Eesti.

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