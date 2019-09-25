Матвиенко призвала к гуманизации уголовно-процессуальной системы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед проведет работу по гуманизации всей уголовно-процессуальной системы. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».

«Каждый случай несправедливости, несоразмерности наказания содеянному остро переживается нашими неравнодушными гражданами. Убеждена, что эта тема должна открыто обсуждаться, в том числе и в стенах Совета Федерации», — отметила она, открывая осеннюю сессию Совфеда.

Матвиенко рассказала о необходимости продолжения работы по гуманизации уголовно-процессуальной системы и пояснила, что на это имеется «мощный общественный запрос».

19 сентября в Мосгордусме объявили о разработке проекта постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию наказания за протестную активность.Он предполагает отмену или смягчение ряда статьей Уголовного кодекса. Со схожим предложением выступили и в Госдуме.

Речь идет о статьях 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», 280 и 318 — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Работа над документами ведется на фоне судебных решений по так называемому «московскому делу» о летних протестах в столице.