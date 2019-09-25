МЧС России ликвидирует около 600 территориальных учреждений

Со следующего года МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений в регионах. В этом списке: некоторые пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях и Государственной инспекции по маломерным судам, а также материально-технического обеспечения. Сотрудникам предложат другую работу, а тем, кто не захочет оставаться, полагаются компенсации, предусмотренные законом. Реорганизация связана с переходом на новую штатную структуру. Делается это для оптимизации управленческого штата и повышения эффективности оперативной работы.