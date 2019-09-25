Синоптики рассказали о погоде в Москве на 25 сентября

Облачная погода с прояснениями и местами небольшие осадки ожидают жителей и гостей Москвы и Московской области в среду, 25 сентября.

Днем в столице температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, ночью может похолодать до 1 градуса ниже нуля.

По области 5-10 градусов тепла, ночью столбик термометров местами может опуститься до -3 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Ветер ожидается западный 3-8 м/с. Осадки преимущественно во второй половине дня и в ночное время.

24 сентября главный сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что основная масса листвы опадет с деревьев Москвы после 20-х чисел октября.