Москвичам дали советы по адаптации к осени

Специалисты портала «Метеоновости» во вторник, 24 сентября, представили рекомендации, как жители Москвы могут безболезненно адаптироваться к осени и поддерживать организм в это время года.

По словам синоптиков, для столичной осени характерна влажно-прохладная погода, слабый рост атмосферного давления и пониженное содержание кислорода в воздухе. В это время года у человека происходит изменение биоритмов, появля.тся сонливость и упадок физических сил, снижается умственная работоспособность, ноют суставы и болит голова.

Как отмечают специалисты, чтобы избежать всех этих негативных реакций, в первую очередь необходимо заниматься спортом в умеренном режиме, сбалансированно питаться, пить витаминные комплексы, в первую очередь витамины группы B. Также следует проходить профилактические и лечебные мероприятия.

В ночь на 23 сентября наступила астрономическая осень. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария небесной сферы в Южное и ночь в России становится длиннее дня.