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Росгидромет опроверг информацию о платном оповещении о погоде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Информация Росгидромета по прогнозам опасных природных явлений распространяется бесплатно всем заинтересованным сторонам. Об этом заявил глава ведомства Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости» во вторник, 24 сентября.

Агенство отмечает, что ранее в социальных сетях распространялась информация, что российская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предоставляет информацию об опасных погодных явлениях платно.

«Эта информация однозначно предоставляется бесплатно всем потребителям. Нет такого, чтобы Росгидромет за прогноз опасных явлений брал плату», — сказал Яковенко.

В ночь на понедельник, 23 сентября, наступила астрономическая осень. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария в Южное. Сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что с этого момента москвичам не стоит рассчитывать на бабье лето.

В Гидрометцентре сообщили о затяжном похолодании, которое продлится до конца этой недели. В погодном центре «Фобос» заявили, что днем 24 сентября в столице столбики термометров поднимутся не выше +8 градусов, в Подмосковье — до +4...+9. Эти температуры соответствуют показателям второй половины октября.

Согласно прогностической карте на сайте Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности с 00.00 мск 25 сентября до 07.00 мск того же дня. Ночью и утром в регионе местами ожидаются заморозки от -3 до -1 градусов.

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