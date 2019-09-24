В Томске обустроят 12 новых скверов

В разных районах Томска до конца октября обустроят 12 новых скверов. Мэр города Иван Кляйн проверил ход работ во время выездного совещания по текущему ремонту и благоустройству Ленинского района, которое прошло 24 сентября.

По словам мэра, в этом году в проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» попали 28 общественных пространств. Из них на 11 работы завершены и приняты, на пяти сорваны сроки, на 12 благоустройство продолжается. Его планируют завершить до ноября, пишет РИА «Томск».

Иван Кляйн отметил, что еще одно общественное пространство будет открыто в пятницу, 27 сентября, в Томске — мемориал к 100-летию Томского высшего военного командного училища связи. Средства были собраны выпускниками, горожанами и предприятиями.

В 2019 году в Томске планировалось обустроить 28 общественных мест. На эти цели направлено свыше 200 млн рублей.