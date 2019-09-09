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Набережную в Томске благоустроят за два месяца

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В Томске объявлен аукцион на благоустройство набережной реки Томи в районе областной администрации. Подрядчик должен провести ремонт лестниц и подпорной стенки.

Работы будут проводиться в рамках программы «Благоустройство лестничных маршей». Первоначальная стоимость контракта составляет 4,9 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать подпорную стенку и три пролета лестницы на Томи. Это станет первым этапом комплексного благоустройства набережной, сообщает РИА «Томск».

Кроме того, запланирован демонтаж имеющихся лестничных маршей, которые пришли в негодность. Работы должны быть завершены к ноябрю.

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