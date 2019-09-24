Прямой эфир

Глава нацполиции Украины заявил об отставке

0
Фото: Национальная полиция
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил на брифинге, передает телеканал «112 Украина» во вторник, 24 сентября.

«Пять лет перетягивания одеяла и никакой эффективности»
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — о нежелании Киева выполнять Минские договоренности и принуждении к миру

«Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — приводит телеканал слова Князева.

По данным телеканала, Князев служит в органах внутренних дел более 20 лет. С 1992 года он возглавлял ряд областных управлений МВД и полиции, департамент уголовного розыска. Нацполицию он возглавил в феврале 2017 года.

По данным «Интерфакс-Украины», 12 сентября глава украинского МВД Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы нацполиции страны: Вячеслава Аброськина — первого замглавы организации — руководителя криминальной полиции; Виталия Невгада — замглавы — начальника главного следственного управления, и Игоря Купранца — начальника департамента защиты экономики.

Своим приказом министр назначил Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе на должности первого замглавы нацполиции — руководителя криминальной полиции и замглавы нацполиции — начальника главного следственного управления соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Скандального украинского генерала Глуховерю уволили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019