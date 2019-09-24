Глава нацполиции Украины заявил об отставке

Глава национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил на брифинге, передает телеканал «112 Украина» во вторник, 24 сентября.

«Я решил подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — приводит телеканал слова Князева.

По данным телеканала, Князев служит в органах внутренних дел более 20 лет. С 1992 года он возглавлял ряд областных управлений МВД и полиции, департамент уголовного розыска. Нацполицию он возглавил в феврале 2017 года.

По данным «Интерфакс-Украины», 12 сентября глава украинского МВД Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы нацполиции страны: Вячеслава Аброськина — первого замглавы организации — руководителя криминальной полиции; Виталия Невгада — замглавы — начальника главного следственного управления, и Игоря Купранца — начальника департамента защиты экономики.

Своим приказом министр назначил Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе на должности первого замглавы нацполиции — руководителя криминальной полиции и замглавы нацполиции — начальника главного следственного управления соответственно.