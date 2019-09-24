Нарколог объяснил лидерство пива по объемам потребления в России

Лидерство пива по объемам потребления алкоголя в целом и по объемам потребления абсолютного алкоголя (чистого спирта) в России связано с вмешательством государства. Такое мнение высказал во вторник, 24 сентября, психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Эксперт связал главенствующую роль пива по сравнению с водкой с распространенностью продаж этого напитка. «Что, в свою очередь, вытекает из государственного регулирования. Государство раньше запретило рекламу водки, чем пива», — сказал нарколог в эфире НСН.

Он также отметил, что пиво производят практически во всех регионах страны в отличие от вина, которое требует более сложных технологических процессов.

По мнению Ковтуна, госрегулирование также влияет на общее потребление алкоголя в России, которое в целом сокращается.

«Поскольку оно зарегулировано — нет ночной продажи алкоголя, соответственно, нет спонтанных покупок, идут ограничения по продажам спиртных напитков в разлив, в том числе в домах на первых этажах», — подчеркнул он.

Врач также отметил, что чаще за медицинской помощью обращаются пациенты, которые пьют крепкие напитки.

Ранее в этот же день отчет компании FinExpertiza показал, что пиво лидирует по объемам потребления алкоголя в России, напоминает «Ридус».

Так, в 2018 году жители России употребили порядка 7,9 млрд л пива. При этом показатель абсолютного алкоголя (чистого спирта) составил 391,2 млн л. Винодельческая продукция — 954 млн л (чистого спирта — 114,5 млн л) — заняла второе место по общему потреблению. При этом россияне выпивали 833 млн л водки и ликероводочных изделий (332,8 млн л чистого спирта).