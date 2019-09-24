Названа самая распространенная причина смерти в Омской области

Специалисты Омскстата обнародовали список главных причин смертей жителей Омской области. Самой распространенной стали сердечно-сосудистые заболевания. С января по июнь этого года в регионе скончался 14771 человек, 41,8% из них — по указанной выше причине.

Значительно меньше человеческих жизней унесли болезни дыхательной системы и пищеварительного тракта, 657 и 644 соответственно, передает ИА «Город55». Под влиянием внешних факторов за полгода скончались 1062 омича. Намеренно ушли из жизни 212 человек, от смертельного отравления алкоголем — 157 жителей региона, в результате ДТП — 88 омичей и еще 64 человека стали жертвами убийств.

Напомним, в России первое место по причинам смертности занимают болезни сердечно-сосудистой системы. 47% смертей происходит из-за развития ишемической болезни сердца. Всего недугами сердца и сосудов в нашей стране страдают более 25 млн человек. Согласно данным Росстата, за первые шесть месяцев 2019 года от последствий сердечно-сосудистых заболеваний умерло 441 299 человек.