Забастовка железнодорожников привела к пробкам во Франции

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс пробки на дорогах растянулись на 480 км из-за забастовки работников Национального общества железных дорог Франции. Об этом говорится в данных сервиса Sytadin Управления дорожного движения региона Иль-де-Франс.

Уточняется, что сложная обстановка с движением транспорта наблюдалась на дорогах после 8:30 по местному времени (9:30 мск). В настоящее время ситуация стабилизировалась. По состоянию на 11:00 (12:00 мск) протяженность заторов оценивалась в 100 км.

17 сентября Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило россиян об изменениях в расписании и сбоях в движении поездов на территории Франции из-за забастовки железнодорожников, намеченной на 24 сентября. В ведомстве также отметили, что ожидается повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта

В апреле 2018 года во Франции прошла массовая забастовка высокоскоростных поездов TGV — были отменены 65% рейсов. В стачке участвовали 60% персонала железнодорожной компании — машинисты, путейцы, контролеры, работники вокзалов.