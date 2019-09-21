В Париже задержали более 150 человек на акции «желтых жилетов»

В Париже по состоянию на 17:00 (18:00 мск) задержаны 152 человека в ходе акции «желтых жилетов». Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает BFMTV со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что в числе задержанных один из сотрудников правоохранительных органов. По данным телеканала, он пришел на митинг в штатском и был задержан из-за «оскорблений и мятежа».

Столкновения между полицией и манифестантами в городе продолжаются. Правоохранители уже несколько раз применяли слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала. Манифестанты вступали с ними в словесные перепалки.

Участие в несогласованной акции 21 сентября принимают несколько сотен человек. Отмечается, что символ протеста — желтые жилеты — принесли немногие, опасаясь задержания силами правопорядка. Известно, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа, наибольшее количество протестующих собралось возле вокзала Сен-Лазар.

Лозунгом протестующих, в частности, являются слова «мы здесь для рабочего народа и для лучшей жизни».

За безопасностью во французской столице в настоящее время следят 7,5 тыс. полицейских и жандармов. С раннего утра стражи порядка досматривают прохожих на улицах, проверяя содержимое их сумок и рюкзаков на наличие касок, масок и запрещенных опасных предметов, которые протестующие могут использовать при беспорядках.

«Желтые жилеты» проводят протестные акции каждую субботу с ноября 2018 года в разных городах Франции. Наиболее массовые протесты проходят в Париже. Зачастую акции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Манифестации начались из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала протестанты требовали остановить рост цен и налогов, но со временем они начали выражать недовольство политикой правительства и президента Эммануэля Макрона. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.