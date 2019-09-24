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Схватка двух медведей гризли на дороге в Канаде попала на видео

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Фото: facebook.com
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Два медведя гризли вышли на шоссе и схватились в драке в канадской провинции Британская Колумбия. Поединок животных записали на видео, сообщает NDTV.

На кадрах видно, как сначала звери грозно рычат друг на друга, а затем встают на задние лапы и начинают сражаться. Волк, появляющийся на заднем плане, не решился приблизиться к медведям, и наблюдал за конфликтом издалека. Видео заканчивается тем, что один гризли погнал другого в сторону оператора, сообщает телеканал «360».

По словам сотрудников службы охраны природы Британской Колумбии, в 2019 году было зафиксировано рекордное количество звонков, связанных с конфликтами между людьми и медведями. Специалисты призывают жителей не оставлять у домов всё, что может привлечь диких животных, — остатки пищи и мусор.

23 сентября охотоведы застрелили медведя, смертельно ранившего сторожа рыболовецкого стана в Смирныховском районе на Сахалине 19 сентября. За год на Сахалине это происшествие стало первым случаем нападения медведя на человека.

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