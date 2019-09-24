Один человек погиб при нападении тигра на охотников в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, случайно приблизившихся к месту, где хищник ел добычу. Один человек погиб, животное застрелено. Об этом рассказал во вторник, 24 сентября, гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, достоверной информации о произошедшем нет. Экспертиза тела человека и тигра не проводилась. По предварительным данным, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтобы посмотреть урожая кедрового ореха.

Именно в этом месте находился тигр и убитая им косуля. Когда люди вышли на берег через высокую траву, между ними и хищником было около 6 м.

По его словам, расстояние от него до причаливших охотников было меньше 15 м, а когда они зашли на берег через высокую прибрежную траву — порядка 6 м.

«Получается, они вышли как раз в то место, где тигр ел косулю. Что произошло, понять точно сложно — снега нет, следов нет», — цитирует Армилева «РИА Новости». Тигр напал на ближайшего к нему человека, второй застрелил его из карабина.

Тигр доставлен в Уссурийск, где пройдет вскрытие, проводится проверка.

2 июля мужчина пострадал при нападении тигра в Приморском крае. Потерпевший получил рваные раны головы и руки.