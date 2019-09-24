Немецкий суд официально признал похмелье болезнью

Суд в Германии официально признал состояние похмелья болезнью и удовлетворил иск против производителей продуктов, якобы спасающих от неприятных симптомов чрезмерного употребления алкоголя. Об этом сообщает BBC News.

Такое решение вынес суд немецкого города Франкфурт-на-Майне. Подавший иск человек утверждал, что компания, название которой не приводится, нарушает закон, поскольку напитки и порошки для борьбы с похмельем (БАД) не могут называться лекарством, пишет НСН.

Суд постановил, что похмелье можно считать болезнью из-за происходящего нарушения в работе организма, сопровождающегося головными болями, слабостью и тошнотой.

«Информация о пищевых продуктах не должна приписывать ему какие-либо свойства профилактики, лечения или лечения заболеваний человека или создавать впечатление об этом свойстве», — приводит слова представителя суда REGNUM.

Отмечается, что пищевые продукты не могут излечить больного, поэтому называть лекарством антипохмельные напитки производитель не имеет права.