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Глава Коми подписал закон о мерах поддержке семей с детьми

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Глава Республики Коми Сергей Гапликов подписал закон о комплексе мер поддержки семей с детьми. Депутаты регионального госсовета приняли его единогласно 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В него включены новые механизмы поддержки и усовершенствованные действующие меры. На реализацию демографических инициатив Сергея Гапликова будут ежегодно выделяться 1,3 млрд рублей, уточняет ИА «Комиинформ».

Ранее глава республики отмечал, что помощь позволит семьям «быть уверенными в завтрашнем дне».

Действие некоторых мер поддержки запущено с 1 сентября 2019 года. Это помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, увеличенная до 6,5 тыс. рублей. В полную силу закон вступит с 1 января 2020 года.

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