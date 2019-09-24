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Бакунинский мост в Пензе ремонтируют в две смены

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В администрации Пензы на аппаратном совещании обсудили ход реконструкции Бакунинского моста и возможность сокращения сроков работ. Они рассчитаны на два года.

Как сообщил вице-мэр города Магомед Агамагомедов, бригады будут работать на объекте в две смены. Сейчас на мосту началась активная фаза работ, электрический кабель уже перенесли, в ближайшее время завершат аналогичную операцию с газопроводом.

Кроме того, рабочие продолжают демонтировать конструкции самого моста. Далее начнут бурить сваи, что считается технически сложным процессом, в том числе и потому, что бурение проходит в воде.

Для ускорения процесса реконструкции подрядчик просит заранее разместить заказ на изготовление металлических строений. До конца 2020 года они должны быть уже готовы.

Как напоминает ИА «Пенза-пресс», сократить сроки ремонта Бакунинского моста призвал губернатор Иван Белозерцев. Дело в том, что из-за ремонта моста были изменены схемы движения транспорта, что вызывает неудобства у жителей.

Во время работ старый мост полностью демонтируют, а затем построят новый с трехполосным движением. Сооружение было закрыто на ремонт во второй половине сентября.

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