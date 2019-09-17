Благоустройство улицы Кирова проинспектировали в Пензе

В Пензе прошло выездное совещание по поводу благоустройства территории на улице Кирова. В настоящее время специалисты закончили обустраивать лестницу к Спасскому кафедральному собору, сделали декоративную стенку, ведутся работы на пешеходной дорожке. Проложен кабель наружного освещения, заменена деревянная конструкция звонницы, готовы к установке фонарные столбы, урны и скамейки.

Исполняющий обязанности мэра Сергей Волков заявил, что нужно наладить взаимодействие с органами региональной власти, в ведении которой находится здание по улице Белинского, 8. По его словам, требуется сделать ремонт дома, передает ИА «Пенза-Пресс». «Территорию необходимо благоустраивать комплексно, чтобы по окончанию работ все было в едином стиле», — сказал Волков.

Напомним, в Пензе появится парк площадью около 2 га в районе Южной Поляны. Сейчас проводится работа по формированию земельного участка и параллельно — подготовка техзадания на разработку проектно-сметной документации. В парке обустроят детскую и спортивную площадки.