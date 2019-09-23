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Две новые дорожные развязки построят в Пензенской области

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию по нескольким дорожным объектам. Ранее на встрече с руководителем федерального дорожного агентства Андреем Костюком он договорился о реконструкции трассы Колышлей-Сердобск-Ртищево, передает ИА «Пенза-Пресс».

«Также после готовности проектно-сметной документации будет включено в федеральный проект строительство развязки, которая позволит обеспечить прямой выезд из Дальнего Арбеково и микрорайона Заря на трассу М-5», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, глава региона поручил разработать проектно-сметную документацию на строительство дорожной развязки через Ахунский переезд.

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