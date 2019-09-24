В Самаре создали лазер, способный защитить планету от астероидов

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева совместно с коллегами из филиала Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали экспериментальную лазерную установку, которая в будущем будет способна строить лазеры для защиты Земли от астероидов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Самарского университета.

Лазер основан на концепции, предложенной профессором химии университета Эмори Майклом Хэвеном. Для накачки в нем используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере используются атомы инертных газов, которые переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. Таким образом формируется гораздо более мощный и качественный лучевой поток.

В перспективе на основе подобных лазерных установок возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности. Кроме того, предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, способный выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт.

26 августа стало известно, что корпорация «Роскосмос» в 2023 году намерена провести эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем «Прогресс» и Международной космической станцией (МКС). 25 августа сообщалось, что «Роскосмос» разработал систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.