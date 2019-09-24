Авиадебошира задержали на рейсе Самара—Москва

В Шереметьево задержали авиадебошира, мужчина летел из Самары бизнес-классом. Правонарушителем оказался совладелец фирмы «У Палыча» Андрей Шишакин. Пассажир требовал пересадить к нему коллегу из эконом-класса. Предположительно нетрезвый мужчина матерился и угрожал экипажу расправой.