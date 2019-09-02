Прямой эфир

Полиция начала проверку после дебоша на борту самолета Ростов–Владикавказ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Транспортная полиция начала проверку после сообщения о дебошире на борту самолета, следовавшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ. О противоправных действиях пассажира сообщил командир воздушного судна, передает в понедельник, 2 августа, «РИА Новости».

Инцидент произошел на борту самолета компании «Азимут».

«Пассажир не отреагировал на замечания экипажа, а также проявил агрессию», — рассказали в авиакомпании.

В аэропорту Владикавказа нарушителя ждал наряд полиции.

Ранее в понедельник сообщалось, что буйный пассажир ударил стюардессу по лицу после того, как она попросила не курить в салоне самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Против авиадебошира из Кировска возбудили уголовное дело
Двое пассажиров рейса Москва — Ростов-на-Дону задержаны за дебош на борту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019