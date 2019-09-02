Полиция начала проверку после дебоша на борту самолета Ростов–Владикавказ

Транспортная полиция начала проверку после сообщения о дебошире на борту самолета, следовавшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ. О противоправных действиях пассажира сообщил командир воздушного судна, передает в понедельник, 2 августа, «РИА Новости».

Инцидент произошел на борту самолета компании «Азимут».

«Пассажир не отреагировал на замечания экипажа, а также проявил агрессию», — рассказали в авиакомпании.

В аэропорту Владикавказа нарушителя ждал наряд полиции.

Ранее в понедельник сообщалось, что буйный пассажир ударил стюардессу по лицу после того, как она попросила не курить в салоне самолета.