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Колыма получит 12 млн рублей для семей с детьми с ограниченными возможностями

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Фото: РИА Новости/Александр Крылов
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Магаданская область получит грант в размере 11,7 млн рублей на поддержку семей с детьми с ограниченными возможностями. Средства предоставит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики регионального правительства, на эти деньги окажут помощь родителям, начнут применять технологии социального посредничества и новых форм организации семейного отдыха, а также окажут поддержку учреждениям и организациям, которые занимаются реабилитацией.

Планируется приобрести оборудование для пунктов проката реабилитационного, игрового и развивающего оборудования учреждений Хасынского, Ягоднинского, Ольского, Сусуманского округов и Магадана. На базе дошкольного центра образования откроют группу кратковременного пребывания «ранней помощи».

Комплекс мер активной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, разработали при участии региональных министерств труда и социальной политики, образования, здравоохранения и демографической политики, министерства культуры и туризма. Проект реализуют в 2019–2020 годах.

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