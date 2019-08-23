Доступную среду для детей-инвалидов создадут в двух школах Омска

В Омске в рамках государственной программы «Доступная среда» планируют провести работы в двух школах и четырех детских садах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из областного бюджета на эти цели выделят 4,6 млн рублей. Для приема маломобильных детей станет доступна гимназия № 140, школа № 10 и детские сады № 52, 245, 276 и 278, пишет ИА «Город55».

В образовательных учреждениях создадут специальные санитарные комнаты, учебные кабинеты, установят пандусы, расширят входные группы и обустроят парковочные места.

Когда завершатся работы и учреждения смогут принять детей, не сообщается. Известно, что ремонт планируют провести до конца 2019 года.