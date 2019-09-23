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Проект по сопровождаемому проживанию инвалидов реализуют в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае началась реализация проекта по сопровождаемому проживанию инвалидов. На базе трех соцучреждений в тестовом режиме откроются учебно-тренировочные квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает сайт краевого правительства.

Как отмечают в региональном минсоцзащиты, учебно-тренировочные квартиры появятся в Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1, в Николаевском-на-Амуре и Эльбанском психоневрологических интернатах. В них оборудую кухню, гостиную, жилую комнату и санузел для проживания двух человек, пишет ИА AmurMedia

Соцработник будет обучать подопечного готовить, убираться, мыть посуду, соблюдать личную гигиену и другим полезным навыкам. Планируется задействовать психологов, социальных педагогов, инструкторов по труду и адаптивной физкультуре.

После прохождения курса группа специалистов примет решение о возможности самостоятельного проживания граждан с сопровождением.

Сопровождаемое проживание является альтернативой психоневрологическим интернатам. В 2020 году планируется открыть еще две учебные квартиры на базе Хабаровского и Бикинского детского психоневрологических интернатов.

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