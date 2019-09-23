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Девять человек пострадали при взрыве в Австрии

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Фото: facebook.com/zeitungsfoto.at
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В городе Санкт-Йодок-ам-Бреннер (федеральная земля Тироль) в Австрии произошел взрыв в местном супермаркете. По предварительным данным, пострадали девять человек, сообщает издание Kurier 23 сентября.

Инцидент произошел в 11:20 по местному времени (12:20 мск). Предположительно, взрыв прогремел из-за того, что кто-то из сотрудников просверлил газовую трубу в здании магазина. Официальных комментариев о причинах проишествия пока нет.

На данный момент госпитализированы трое пострадавших, готовится транспортировка еще шести. Спасатели уверяют, что никому из потерпевших не требуется реанимация.

Магазин находился в двухэтажном доме. По словам бургомистра общины Клауса Унгеранка, здание почти полностью обрушилось, пишет «Газета.ру». Под завалами может находиться один человек. Сейчас службы спасения тушат огонь от взрыва и продолжают разбирать обломки. Местных жителей просят не открывать в домах окна из-за сильного дыма от пожара, отмечает Heute.

Накануне 22 сентября взрыв прогремел в Киеве, неподалеку от Дарницкой ТЭЦ.

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