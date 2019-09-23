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Пойманного в Эстонии псковского медведя отправят обратно в Россию

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В леса Марий Эл отправят одного из медведей, который пришел в Эстонию из лесов Псковской области. Сейчас этот медвежонок по имени Проша содержится в Таллинском зоопарке.

По словам директора зоопарка Тийта Марана, которые приводит Псковское агентство информации, процесс отправки стартует через 1 месяц. Сначала медвежонок пробудет в карантине, а потом отправится в естественную среду обитания.

Впрочем, отметил эксперт, передача может затянуться из-за бюрократических процедур. Это связано с тем, что животное прибыло в зоопарк без документов.

Сестра Проши, медведица Поля, которая тоже пересекла границу с Эстонией, до сих пор «в бегах».

Медведи перешли границу в конце июня 2019 года. В августе одного из них изловили и поместили в зоопарк.

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