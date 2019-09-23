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Титул «Мисс Крым-2019» достался жительнице Севастополя

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Фото: ria.ru
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Победительницей конкурса красоты «Мисс Крым–2019» стала Елизавета Свириденко из Севастополя. Об этом сообщили «РИА Новости» организаторы конкурса в понедельник, 23 сентября.

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Новая королева красоты представит полуостров на конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах в 2020 году. Корону ей вручила победительница конкурса прошлого года Яна Четверикова, студентка Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского», завоевавшая в 2016 году титул «Вице-мисс Ялта».

«Мне до сих пор не верится, что это произошло со мной. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся», — приводят организаторы слова Свириденко. Победительница уточнила, что в данное время учится на первом курсе архитектурно-строительной академии и выразила уверенность, что победа на конкурсе обязательно изменит ее жизнь.

Титул «Вице-мисс Крыма» в этом году завоевала Дарья Обухова из Симферополя, а первой вице-мисс республики стала Елена Рыжова из Черноморского. Звание «Мисс зрительских симпатий» по результатам интернет-голосования было присвоено Ксении Логвиной из Алушты, а титул «Мисс-модель» завоевала Анна Попова из Севастополя.

Конкурс завершился в Ялте в воскресенье, 22 сентября. Он состоялся при поддержке министерства курортов и туризма республики и ялтинской администрации. На него было подано 600 заявок, но в финал вышли 15 конкурсанток. Вели мероприятие телеведущий Денис Косяков и Мисс Вселенная, ведущая Оксана Федорова. В жюри также вошла телеведущая Анна Чапман.

В начале сентября агентство «ТурСтат» провело интернет-голосование, приуроченное к Международному дню красоты 9 сентября. Согласно опросу, в десятку российских городов-лидеров с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.

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