«Миссис Россия – 2019» рассказала о пути к победе

Екатерина Нишанова, победившая в конкурсе «Миссис Россия – 2019», рассказала о подготовке к участию в мероприятии и об эмоциях после его финала.

По словам победительницы, шесть месяцев подготовки прошли очень быстро.

«Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно!» — написала она в Instagram. Нишанова отметила, что испытывает счастье и гордость за себя, пишет «Газета.ру».

Участницей конкурса красоты 33-летняя Нишанова стала случайно, последовав совету подруги, отметила она в комментарии телеканалу РЕН ТВ. Мама двоих сыновей хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

Итоги конкурса объявили 10 августа в финале, прошедшем в Московском культурном фольклорном центре. Первой вице-миссис России жюри назвало Анну Митрофанову (Самара), второй стала Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова (ЦФО), а четвертой — Наталья Резникова из Ставрополя.