Мобильное приложение «Пойдем в музей» появилось в Тюменской области

Жители Тюменской области смогут знакомиться с расписанием выставок и приобретать билеты на мероприятия в режиме онлайн. В регионе начало работать мобильное приложение, которое объединяет несколько музеев.

Приложение разработано при поддержке департамента культуры Тюменской области. В нем представлена тематическая новостная лента, список выставок и афиша музейных событий. Кроме того, жители региона могут дать оценку культурной программе или экскурсоводу. Об этом сообщает портал «Наш город».

В департаменте культуры указывают, что на онлайн-платформе объединены несколько музеев. Подобный проект является уникальным для России.