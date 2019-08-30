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Новый музей на месте сгоревшего возведут в Магадане

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В Магадане в 2020 году планируют построить новый музей на месте сгоревшего. Об этом мэр города Юрий Гришан заявил в ходе еженедельного брифинга.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии города, новое здание возведут на месте старого краеведческого музея на улице Пролетарской, 20 а. Он сгорел более четырех лет назад.

По словам мэра, в этом году на строительство предусмотрено 10 млн рублей. Объект планируют завершить ко Дню города 2020 года.

Ранее сообщалось, что в центре Магадана на проспекте Ленина уложат геополотно — это инновационный материал, который позволит укрепить дорожное покрытие.

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