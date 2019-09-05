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Литературный музей в Нижнем Новгороде отреставрируют за 138 млн рублей

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В Нижнем Новгороде отреставрируют объект культурного наследия «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером». Стоимость работ оценивается в 138,5 млн рублей.

Реставрацией займется ООО «СТА-Столица». Подрядчику дается на выполнение всех работ 13 месяцев с момента заключения контракта. Деньги поступят из бюджетов различных уровней. Заказчик работ — МУК «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода».

Сейчас в этом здании находится Литературный музей-филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А. Горького», уточняет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в течение года будет восстановлен «Игорный дом А.И. Троицкого».

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