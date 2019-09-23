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Ученые из Севастополя отправились исследовать участок недр «Глубокая»

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Ученые Института биологии южных морей принимают участие в экспедиции для проведения инженерных изысканий на участке недр «Глубокая» на шельфе Черного моря. Они вошли в состав научной группы, сформированной из представителей Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова.

Ученые путешествуют на судне «Профессор Водяницкий». Безопасность, питание и проход корабля по маршруту обеспечивает экипаж из 30 человек, сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь».

Цель экспедиции – оценить современное состояние участка и провести в его пределах изыскания, дать прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки для того, чтобы минимизировать и ликвидировать нежелательные экологические и связанные с ними социальные, экономические последствия в случае бурения поисково-оценочной скважины.

Экспедиция продлится 30 дней. Участок имеет статус геологического отвода. Его площадь — 337,8 кв. км. Глубина моря варьируется от 100 м до 1 тыс. м.

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