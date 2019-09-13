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Шнобелевскую премию за необычные научные исследования вручили в США

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В США состоялась 29-я церемония вручения Шнобелевской премии. Среди победителей создатель машины, меняющей подгузники, — иранский ученый Иман Фарахбакш. Голландские и турецкие ученые награждены за свое открытие — самые грязные в мире деньги. Они, как оказалось, находятся на банкнотах центрального банка Румынии. Бактерии там задерживаются надолго благодаря специальным полимерам, используемым при производстве валюты. В области химии свою награду забрали японские специалисты, которые измерили количество слюны, производимое за день пятилетним ребенком.

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