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Два парома с пассажирами столкнулись на реке Лене

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Фото: ysia.ru
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Два парома с пассажирами столкнулись во время переправы через реку Лену, сообщает пресс-служба управления МЧС по Якутии в понедельник, 23 сентября.

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ЧП произошло накануне около 23:00 по местному времени (17:00 по мск 22 сентября) у острова Сафон. На переправе Якутск – Нижний Бестях врезались друг в друга «СПТО-832» и «Паром-9», принадлежащие частным перевозчикам. В это время на обоих суднах находились пассажиры и автомобили.

По информации МЧС, которую приводит «РИА Новости», в результате столкновения один из паромов повредил носовую часть, второй — платформу для спуска и подъема техники. Также повреждения получила одна машина. Жертв среди людей нет, о пострадавших не сообщается.

Рейс отменили, сейчас оба судна находятся на берегу, с них произвели выгрузку автомобилей в микрорайоне Даркылах. Проводится проверка.

Ранее в марте крушение пассажирского парома произошло в Ираке. Погибли 94 человека, среди них минимум 19 детей. Момент крушения попал на видео.

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