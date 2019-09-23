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Эксперты рассказали о судьбе хостелов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России с 1 октября вступает в силу запрет на размещение гостиниц в жилых домах. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о дальнейшей судьбе хостелов и о том, что случится с фондом посуточной аренды.

Выяснилось, что к закрытию готовятся не все. Так, в Санкт-Петербурге из 20 хостелов в ближайшем будущем заканчивают свою деятельность только два, остальные же придумывают оригинальные отговорки и объяснения.

При этом эксперты отмечают, что закон можно обойти и сохранить отель в жилом доме только при переводе помещения в статус нежилого, а также при организации отдельного входа. Однако для большинства отелей эта процедура попросту невозможна.

Поэтому специалисты считают, что большинство хостелов закроются, а остальные перейдут на теневой формат. Даже если отель перейдет на посуточную сдачу помещений.

«При краткосрочном жилом найме слова «отель», «гостиница» и «хостел» в рекламе будут расцениваться как нарушение», — сказал руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Жизнь внаймы: хостелы продолжат работать как апартаменты

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