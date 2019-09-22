Подземные пешеходные переходы построят в Великих Луках

Первые подземные пешеходные переходы появятся после реконструкции на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках Псковской области. И.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк рассказал, что проект предполагает обустройство безбарьерной среды: на каждом из трех новых переходов будет предусмотрена электрическая платформа для инвалидов-колясочников. Для мам с колясками и велосипедистов сделают металлический пандус.

Во всех трех подземных пешеходных переходах будет организована торговля — цветы, газеты, прочие мелочи. «Это будут современные светлые подземные переходы, где людям будет комфортно передвигаться. Всё будет выполнено в светлых тонах, достаточно красиво и уютно», — цитирует чиновника Псковская лента новостей. Для защиты от затопления обустроят пластовый дренаж и ливневую канализацию.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал работы на проспекте Ленина в Великих Луках и дал обещание поставить соответствующую задачу перед председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Также он напомнил, что в этом году городу на дороги направлена беспрецедентная сумма в 360 млн рублей.