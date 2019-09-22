Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом рассказали ТАСС врачи в День отказа от автомобиля, 22 сентября.

«Если молодой человек делает меньше 10 тыс. шагов, пожилой — меньше 6–7 тыс., а преклонного возраста — меньше 5 тыс. шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он не занимался, всё это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности», — отметил профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрий Конев.

С этим мнением согласился и вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов. Он также отметил, что если человек в течение трех минут передвигается пешком, происходит снижение кровяного давления. При пятиминутной прогулке повышается настроение, при 10-минутной — улучшается творческое мышление.

В июне ученые Гарвардской медицинской школы опубликовали результаты исследования, в рамках которого в течение четырех лет следили за жизнью 16,7 тыс. женщин в возрасте от 62 до 101 года. На время эксперимента испытуемым выдали трекеры, которые измеряли количество шагов и скорость передвижения.

До конца эксперимента не дожили 504 участницы. По словам ученых, наибольшая смертность была отмечена среди тех, кто делал менее 2,2 тыс. шагов в день. При этом у тех, кто делал 4,4 тыс. шагов ежедневно, показатели были намного лучше.