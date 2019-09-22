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ВОЗ призвала увеличить инвестиции в медицинскую помощь не менее чем на 1% ВВП

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Фото: ТАСС/dpa/Monika Skolimowska
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Ежегодные капиталовложения в первичную медицинскую помощь должны составлять не менее чем на 1% ВВП. С таким призывом к странам обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Такая мера помогла бы добиться к 2030 году всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами - именно такую цель поставило ООН, сообщает ТАСС.

В ВОЗ считают, это позволит спасти к 2030 году около 60 млн жизней в странах с низкими и средними доходами на душу населения и увеличить среднюю продолжительность жизни в мире на 3,7 года.

26 июля сообщалось, что по данным ВОЗ свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С.

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