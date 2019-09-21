Российские гимнастки взяли золото на чемпионате мира в Баку

Спортсменки из сборной РФ по художественной гимнастике завоевали золото в групповом многоборье на чемпионате мира, который проходит в Баку с 16 по 22 сентября. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что россиянки стали лучшими, набрав в сумме по итогам двух видов (упражнений с пятью мячами, а также упражнений с тремя обручами и двумя парами булав) 58,700 балла. Серебро получили японские гимнастки (58,200 балла), бронза досталась спортсменкам из Болгарии (58,000 балла).

Накануне президент России Владимир Путин поздравил спортсменок Дину и Арину Авериных, а также Екатерину Селезневу с победой в командном турнире на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Глава государства отметил яркое выступление гимнасток, которые, по его словам, порадовали болельщиков своим мастерством и подарили им незабываемые эмоции. Президент пожелал спортсменкам новых побед и удачи.

Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Дебютантка чемпионата Екатерина Селезнева заработала золотую медаль в упражнении с обручем, опередив фавориток турнира — Дину Аверину и представительницу Израиля Линой Ашрам.